Il Festival dello Sport "Aquila d'Oro" parte dalle scuole con Igor Cassina

Arezzo, 3 aprile 2025 – Il percorso di avvicinamento al- Città di Arezzo”. La quinta edizione dell’evento dedicato ai valoriè in programma giovedì 16 ottobre ma sarà anticipata da una serie di iniziative che troveranno anche il coinvolgimento di studenti e studentesse di diversi istituti cittadini per promuovere occasioni di approfondimento, riflessione e confronto rivolti alle giovani generazioni. Il primo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 4 aprile, con un doppio incontro alle 9.15 al Liceoivo “Redi” e alle 11.10 al Liceo “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale in cui è prevista la presenza di un testimonial d’eccezione come il campione olimpico. Entrambi i momenti saranno aperti dai saluti dell’assessore allodel Comune di Arezzo Federico Scapecchi e del delegato provinciale del Coni Alberto Melis, poi il presidente della Ginnastica Petrarca Simone Rossi avrà il compito di entrare nei principi del- Città di Arezzo” che rappresenta un unicum nel panorama nazionale dal momento che celebra e racconta le storie virtuose di atleti che, con le loro azioni, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play.