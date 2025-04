Juventusnews24.com - Nico Paz Juventus, clamoroso colpo di scena: l’obiettivo dei bianconeri può rimanere in Serie A ma… Novità

di RedazioneNews24Pazdisuldei: tutti i dettagli sul talento spagnoloNuovi aggiornamenti sul futuro diPaz, talento spagnolo di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Como. Sul calciatore classe 2004 c’erano gli occhi dell’Inter ed era stato accostato anche al calciomercato Juve ma, secondo quanto riportato dalò Schira, il Como lo vorrebbe trattenere almeno per un’altra stagione.PAROLE – «Como sta spingendo con il RealMadrid per cercare di trattenerePaz per un’altra stagione. I Blancos hanno una clausola di riacquisto valida fino al 15 luglio per quest’anno».Leggi sunews24.com