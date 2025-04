Anteprima24.it - Operaio senza contratto morì sul lavoro ma fu malore: assolto imprenditore

Tempo di lettura: 2 minutiSi conclude così, con l’archiviazione dell’accusa di omicidio colposo, l’annosa vicenda giudiziaria che aveva visto undi Capaccio Paestum finire sotto inchiesta per l’improvvisa morte sul, in un cantiere edile sito nel comune di Pontecagnano Faiano, di undi 35 anni, assuntoalcundie impiegato come manovale.Archiviazione che è stata decisa nelle scorse ore, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Francesco Guerra, che, sulla base degli atti prodotti, delle indagini effettuate dagli inquirenti e degli elementi probatori tra cui l’esito dell’esame autoptico sul cadavere dell’che ha stabilito che il decesso del manovale sarebbe stato causato dal un edema polmonare acuto che ne aveva causato la morte improvvisa della vittima che era già cardiopatica, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero titolare delle indagini e dal difensore dell’cilentano, l’avvocato Ciro Vicidomini.