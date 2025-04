361magazine.com - Il Marateale si prepara ad accogliere Janet Yang

È una produttrice cinematografica, Presidente delll’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, organizzazione che conferisce i premi Oscar, ospite d’eccezione al.Ilsiad, celebre produttrice cinematografica e Presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, organizzazione che assegna ogni anno i premi Oscar. Vincitrice di Emmy e Golden Globe, è diventata famosa grazie alla sua collaborazione con Steven Spielberg in “Empire of the Sun”, seguita dalla partnership con Oliver Stone e Lisa Henson.Figura di spicco nell’industria cinematografica internazionale,ha lavorato a produzioni di grande successo.Durante ilprenderà parte ad un panel con altre figure di spicco dell’industria cinematografica mondiale, dal titolo: “Flipping the Narrative of Filmmaking: Bridging Cultures through new visions on co-producing, packaging, branding and sustainability”.