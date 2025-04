Anteprima24.it - A luglio ritorna la magia della “Notte delle Streghe”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNel centro storico di Benevento il 25-26-272025la’. Un appuntamento imperdibile, giunto alla sua tredicesima edizione, e che di anno in anno, richiama tantissime persone, affascinate dalla leggendaJanare. Un’edizione 2025 dedicata all’experience: un percorso affascinante tra musica, poesia, arte, teatro. Un’esperienza immersiva tra, misteri e antichi rituali per far rivivere tutta la bellezza di una città magica.L'articolo Ala” proviene da Anteprima24.it.