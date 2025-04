Inter-news.it - Bastoni: «Andare via dall’Atalanta la mia salvezza! Mio Pippo Baudo è Conte»

Leggi su Inter-news.it

si racconta ad Alessandro Cattelan e parlando del suo salto di qualità cita l’Atalanta e anche mister. Così il difensore dell’Inter.TEMPO – Alessandro, da Cattelan Supernova, si è espresso così sul valore del lavoro e del tempo: «All’interno della mia carriera ho incontrato le persone giuste ma davanti a tutto metto i sacrifici e il lavoro che ho fatto per arrivare a questo livello. Giochiamo talmente tanto che siamo sempre via da famiglia, moglie, figli. Poi il discorso si riduce al guadagno dei milioni, ma il tempo è impagabile. Ma non siamo gli unici ad essere via per tanto tempo. Dormo di base 2-3 notti a casa».PASSIONE – Poisulla sua fede interista: «Avevo 11 anni, sarò stato a letto. Papà mi ha trasmesso la passione per l’Inter e ricordo che guardava quella finale.