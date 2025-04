Amica.it - Con un mese di anticipo, al via da Miami la festa per i 50 anni di David Beckham

Leggi su Amica.it

Una grandeper celebrare un traguardo importante:compie 50, e anche se il giorno ufficiale del compleanno è il 2 maggio ha deciso di dare già il via ai festeggiamenti con la famiglia e gli amici più cari. Il risultato è stato un party ache si è trasformato in una parata di star.Al compleanno digrande assente il figlio BrooklynLaè stata organizzata dalla moglie Victoria, una visione in uno dei suoi abiti color argento. Presenti al Cipriani Downtown, in Florida, tre dei quattro figli della coppia: Cruz, Romeo e la più piccola, Harper Seven. Assente invece Brooklyn, il figlio maggiore, così come la moglie, Nicola Peltz. I due, come testimoniano le foto condivise su Instagram, erano a Santa Barbara, e non hanno potuto partecipare alla