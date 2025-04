Liberoquotidiano.it - Simone Inzaghi e Theo, "la foto dello scandalo" | Guarda

Per un allenatore va bene partecipare, emotivamente e fisicamente, ad una partita in cui è coinvolto. Ora, però, qui si sta esagerando. Parliamo di, l'allenatore dell'Inter, uno che nei confini proprio non ci sa stare. Sono settimane, ormai, che i social sono pieni di meme in cui si dice che l'Inter gioca in 12, perché il suo allenatore praticamente dirige gli altri 11 dentro al campo. E, infatti, nell'ultima partita casalinga contro l'Udinese l'arbitro Chiffi è stato costretto a espellerlo nel finale per le reiterate proteste dentro al rettangolo verde. Ora, però, si è arrivati al paradosso nell'ultimo derby contro il Milan. Nel primo tempo, infatti, in una delle classiche giocate dei rossoneri Leao lancia la palla sulla fascia sinistra per consentire la corsa diHernandez e quest'ultimo, per raggiungerla, è costretto lui ad uscire dal campo e dribblare l'allenatore dell'Inter, perché era a ridosso della linea del campo e ostacolava i giocatori.