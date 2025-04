Amica.it - Emma Heming ha condiviso sui social un video con Bruce Willis: una dedica dolcissima per i 13 anni della loro figlia Mabel

C’è tutto l’amore di una madre per suanel postchehato a, la primogenita nata dall’amore con. Il 1° aprile la primacoppia ha compiuto 13. Un’età speciale che segna il passaggio da bimba a ragazzina. Per questo mammaha voluto festeggiarla in modo speciale con undal sapore nostalgico che racconta le tappe dei 13. Unche ha subito conquistato il web non solo per le parole dolcissime che ogni madre dovrebbere alla. Ma perché quel filmato contiene anche alcune immagini del passato con un giovaneche gioca con la sua bambina appena nata. Immagini tenerissime che rivelano il lato paternostar del cinema.