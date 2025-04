Liberoquotidiano.it - Così l'Europa ha regalato la Groenlandia agli Usa

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è voluto Trump perché l'Unione Europea si ricordasse dell'esistenza dellae perché si rendesse conto, forse, di aver fatto un errore madornale nell'aver permesso che quell' ingombrante isolone scivolasse via con i suoi ghiacci dalla sua sfera di influenza. C'era un tempo infatti che la, in quanto territorio a tutti gli effetti del Regno di Danimarca, faceva parte della Comunità Economica Europea, l'antesignana dell'Unione Europea che sarebbe sorta nel 1993. Quando nel 1979 Copenhagen decise di concedere l'autogoverno all'isola, il partito socialdemocratico ed euroscettico che a Nuuk salì al potere annunciò un referendum per chiedere ai cittadini se volevano rimanere nella Cee. I groenlandesi votarono al 53% per l'uscita in quella che possiamo definire una sorta di Brexit ante litteram dalle conseguenze politiche superflue ma da quelle geografiche clamorose, dal momento che, senza che nessuno se ne accorgesse, la Comunità in un solo giorno aveva perso due terzi del suo territorio.