Tpi.it - Donald Trump impone dazi sulle importazioni negli Usa: dall’Ue alla Cina, ecco tutte le tariffe Paese per Paese

Il presidente degli Stati Unitiha impostosuleUsa, colpite da una tariffa minima del 10 per cento, aumentando le aliquote doganali fino al 20 per cento contro l’Unione europea (Ue) e al 34 per cento contro la. Durante la cerimonia tenuta nel giardino delle rose della Casa Bianca, come precedentemente annunciato,ha proclamato il 2 aprile 2025 il “Liberation Day” e definito l’annuncio “la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. Secondo il presidente degli Stati Uniti, i nuovimerci importate sono stati calcolati in base alledoganali e ad “altre forme di imbroglio” imposti dai Paesi di provenienza ai beni e servizi esportati dagli Usa.“Emergenza nazionale”“Il presidentesi rifiuta di permettere che gli Stati Uniti vengano sfruttati e ritiene che isiano necessari per garantire un commercio equo, proteggere i lavoratori americani e ridurre il deficit commerciale”, si legge nel comunicato della Casa bianca, secondo cui le nuove misure rientrano nelle prerogative diai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act del 1977.