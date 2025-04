Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-04-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via oggi è fino al 6 aprile alla fiera di Roma la 34esima edizione di Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e games per raggiungere il polo fieristico potenziato il trasporto ferroviario con 10 treni regionali in più rispetto al regolare servizio nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile sul fronte della viabilità sono inevitabili rallentamenti e code sulla via Portuense e sulla Roma Fiumicino chi viaggia su carreggiata ridotta su via della Maglianella per lavori tra via Riserva della Torretta e via Cornelia chiusa viale Tirreno per lavori tra Piazza Caprie via Monginevro ce n'è viale Ionio inevitabili code nelle ore di maggioranche su Corso Sempione e Piazzale Jonio https://storage.