Metropolitanmagazine.it - I pannelli communication per interior design

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono strumenti molto usati nella pubblicità e nella comunicazione, ma non tutti sanno che il loro utilizzo è legato anche all’, all’ambito industriale e al rebranding aziendale.Infatti, questi– massicci all’apparenza, ma estremamente leggeri e maneggevoli – vengono utilizzati quasi come materiale da costruzione per la realizzazione di pareti (al posto del cartongesso), didivisori mobili, ma anche di gazebo, stand fieristici e strutture temporary per vendite ed eventi flash. Grazie alla sua malleabilità, un pannelloo Sandwich si può tagliare e sagomare a piacere: questo lo rende adatto anche a luoghi quali i musei e le mostre d’arte, nei cui allestimenti può inserirsi con classe, assecondando l’estetica dei locali e delle esposizioni.