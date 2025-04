Mistermovie.it - Mister Movie | Nessuno 2, il Trailer Spacca al CinemaCon! Odenkirk Torna più Letale Che Mai

Preparati, perché Hutch Mansell èto! Ildi "2" ha debuttato ale, fidati, ti lascerà a bocca aperta. Bobriprende il suo ruolo di ex assassino, ma stavolta la faccenda si fa ancora più personale. Non solo dovrà affrontare nuovi nemici, ma dovrà proteggere la sua famiglia, con conseguenze esplosive.Ascensori, Parchi Divertimento e. Sale degli Specchi?! Il Caos di "2"Ilci mostra un Hutch in piena azione, fin dall'inizio. Immagina: un ascensore, una convention eche si scatena. Ma non finisce qui! Una vacanza in famiglia si trasforma in un incubo quando qualcuno infastidisce sua figlia. Da lì in poi, è un crescendo di combattimenti, inseguimenti e una memorabile scena in una sala degli specchi. Insomma, "2" sembra alzare la posta in gioco a livello di azione e violenza, mantenendo intatto il mix di serietà e ironia che ha reso il primo film un successo.