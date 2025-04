Dayitalianews.com - Spaventoso incidente nella notte: auto finisce capovolta nel cortile di un’abitazione. Ferito un giovane di 30 anni soccorso da 118 e Vigili del Fuoco. E’ successo tra Latina Scalo e Sezze

Il volo della Volkswagen T-Roc e l’intervento dei soccorsiUnadi paura tra, dove un’è finita ribaltata neldi una casa privata, dopo una carambola spettacolare seguita all’impatto con un altro veicolo. Il tutto è avvenuto in strada del Murillo, poco dopo la mezza, in prossimità degli Archi di San Lidano.Alla guida della vettura, una Volkswagen T-Roc, si trovava un uomo di 30residente a, che è stato immediatamentee trasportato in ospedale in codice rosso, sebbene le sue condizioni non risultino gravi.La dinamica dell’secondo le prime ricostruzioniL’si è verificato quando la vettura del trentenne, viaggiando in direzione degli Archi di San Lidano, avrebbe perso aderenza dopo un probabile sobbalzo causato dalla velocità non adeguata al tratto stradale, in particolarezona del ponte rialzato sul canale.