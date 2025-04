Oasport.it - F1, dove vedere in tv le prove libere del GP del Giappone 2025: orari, programma, streaming

Nel cuore della notte italiana prenderà il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka ci attende un appuntamento di estrema importanza. La pista nipponica è una delle più probanti del calendario e, solitamente, chi vince qui sa di avere tra le mani una vettura che può puntare al successo in ogni circuito.Come si svolgerà ildel venerdì sulla pistase? I lavoro inizieranno alle ore 04.30 italiane (le ore 11.30 locali) con la prima sessione di(60 minuti), quindi si tornerà in azione alle ore 08.00 per la FP2 che, a sua volta, avrà la durata di un’ora. Undi grande rilevanza che darà moto a team e piloti di trovare il giusto bilanciamento su un tracciato che unisce curve in successione mozzafiato, curva da stop&go e tratti ad alta velocità.