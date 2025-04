2anews.it - Capaccio Paestum, morto il 15enne trovato ferito in strada

Leggi su 2anews.it

Non ce l’ha fatta ildi, nel Salernitano, che lunedì sera era statoin, riverso in una pozza di sangue. E’ildi(Salerno) che lunedì sera era statoin, riverso in una pozza di sangue. Le sue condizioni erano apparse sin da subito .