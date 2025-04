Bergamonews.it - Il nutrizionista, figura fondamentale nel piano di recupero di uno sportivo

In Habilita Sport Medicine il nuovo centro medico di riabilitazione ortopedica e sportiva all’interno del Gewiss Stadium di Bergamo, oltre a medici specializzati e a fisioterapisti ci sono altre figure fondamentali per undella condizione fisica, specialmente quando parliamo di sportivi. Tra queste c’è il.Abbiamo chiesto al Dott. Ivan Francipelli in che modo ilinterviene in modo efficace neldi allenamento di uno.“Il biologo, specializzato in ambito, ha il compito di assicurare la miglior composizione corporea possibile per ogni atleta attraverso l’utilizzo di strumenti specifici come l’anamnesi, le misurazioni e i piani alimentari, studiati in considerazione della periodizzazione dell’allenamento, quindi a partire dalle fasi di carico fino alle fasi di tapering pre-gara”.