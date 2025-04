Quotidiano.net - Pedopornografia, migliaia di video nel dark web: dal ‘manuale del pedofilo’ alla piattaforma Kidflix

Napoli, 3 aprile 2025 – Wallet di criptovalute e decine didi file illegali con materiale pedopornografico. Il tutto collegato a un giro internazionale di pedofilia dai contorni inquietanti collegato alweb: un’enciclopedia dedicata al mondo dellachiamata Wikipedo ladi contenuti on-demand– con 72milae 1,8 milioni di utenti in tutto il mondo – e un perfino undi istruzioni per il. È quanto scoperto dmaxi indagine Stream partita da Napoli verso altre città italiane e straniere. Questa mattina è stata messa a segno una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dProcura Distrettuale di Napoli. Sono 15 le persone indagate, di cui 4 tratte in arresto per detenzione di ingente materiale pedopornografico.