Se il tuo obiettivo è vivere più a lungo il movimento è la tua medicina

Longevità è un termine che fa immediatamente venire in mente la canzone Live Forever di Liam Gallagher.per sempre è possibile? Certamente alcune persone lo sognano, quanto meno desiderano una vita più lunga e sana. Il biohacking dei miliardari, unito al boom del benessere e al crescente interesse a fare percorsi di allenamento finalizzati alla longevità, dimostrano che siamo sempre più attenti alla nostra salute.Forse non sei motivato esclusivamente dal desiderio di migliorare la tua aspettativa di vita, ma non si può negare che l'esercizio fisico sia la chiave per rimanere mobili, liberi da malattie e il più apossibile indipendenti.Gli esercizi per la longevità possono davvero aiutarci apiù a?Ti stai chiedendo se l’esercizio fisico sia davvero essenziale per la vita? La risposta è un clamoroso sì.