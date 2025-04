Tg24.sky.it - Roma, studentessa di 21 anni muore in strada dopo aver mangiato un panino

Una ragazza americana di 21, aper motivi di studio, è morta probabilmente a causa di una reazione allergica. In compagnia delle amiche, la giovane avrebbeunin un ristorante in via Giovde Agostini, in zona Casilina, ma, come riporta l'Adnkronos, avrebbe iniziato a sentirsi male poco. La ragazza, che risiedeva in una struttura vicina, è mortadue dosi di cortisone e il soccorso dei sanitari del 118 che per 30 minuti le hanno praticato il massaggio cardiaco, senza successo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti insieme al personale della Asl. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria.