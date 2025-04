Iodonna.it - Vestite di viola e molto arrabbiate, duemila ragazze sono scese in piazza Maggiore a Bologna per denunciare una società che continua a fallire nel proteggere le donne dalla violenza e per chiedere cambiamenti immediati

Leggi su Iodonna.it

Mercoledì sera,ha ospitato una manifestazione potente e commovente, raggruppando in, oltrepersone, per la maggior parte studentesse. La protesta, organizzata in poche ore sui social, è stata un atto di denuncia e solidarietà nei confronti di Sara Campanella e Ilaria Sula, le ultime vittime di femminicidio, e per tutte leuccisemaschile.die con in mano le chiavi di casa, le partecipanti hanno trasformato lain un luogo di dolore e rabbia, simbolo di una lotta che sembra non trovare fine. Il femminicidio diventa reato autonomo: il nuovo ddl prevede l’ergastolo Xstudentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere”La manifestazione è stata ribattezzata “Fiaccolata Arrabbiata”, un nome che cattura l’essenza di questa protesta: una combinazione di luce e grida di dolore.