Orio al Serio scoppiano pneumatici ad aereo | scalo bloccato per ore Pista riaperta alle 19 | 30

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ stata19.30 la posta dell’Aeroporto dial. Lo comunica la società che gestisce lodi Milano Bergamo, Sacbo, spiegando che l’attività è ripresa regolarmente. Laera stata chiusa questa mattina in seguito a unRyanair rimasto fermo per lo scoppio di uno pneumatico. L’incidente ha provocato ritardi e cancellazioni, con lunghe file ai vari sportelli e check in delle compagnie. Nessun ferito, invece, per passeggeri ed equipaggio del velivolo in arrivo da Barcellona, che sono stati evacuati dai vigili del fuoco.