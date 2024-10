Benevento-Juventus Next Gen le pagelle | Simonetti protagonista Prisco è l’amico geniale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ bastata poco più di un’ora alper mandare in archivio la sfida contro laGen. Incertezza di Nunziante sul vantaggio dei bianconeri, ma il giovane estremo giallorosso ha saputo riscattarsi disputandoun’ottima gara.con due gol.il solito geometra del centrocampo con la sua prova impreziosita con un assist da stropicciarsi gli occhi in occasione del 4-1. Nunziante 6 – Commette un errore al 21? valutando male la traiettoria di Palumbo che lo beffa. Forse nella circostanza non vede partire il pallone che cambia traiettoria all’improvviso. I successivi applausi del ‘Vigorito’ gli danno forza e nel corso della gara risponde da campione con le spalle larghe con un intervento importante e due-tre uscite di personalità.