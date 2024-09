Non so cosa provo vorrei portare a chi mi ha sparato la medaglia delle Paralimpiadi | la rivelazione di Manuel Bortuzzo a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), reduce dalle Olimpiadi di Parigi con in tasca ladi bronzo per i 100 metri rana, è intervenuto nel salotto di “” per confidare lo stato d’animo post premiazione a Silvia Toffanin. “Sentivo addosso la responsabilità di essere un modello positivo, di mostrare soltanto il bello della vita. – ha detto – Ho capito dopo quanto fosse importante invece raccontare quello che si sente davvero, in modo che le persone si possano ritrovare”. Ma il percorso diè stato lunghissimo da quella terribileria del febbraio 2019, dove ha perso l’usogambe: “Mi sono sentito solo Ho avuto dei brutti periodi, avevo paura di uscire. Dicevo agli altri che andavo ad allenarmi, ma poi non lo facevo rimanevo in casa, piangevo la notte, Dovevo essere una figura positiva per tutti, ma stavo malissimo.