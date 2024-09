Napoli Camorra sequestro da oltre 20 milioni di euro al clan Bosti – Contini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024). Sequestrate aluna villa di pregio a Pozzuoli e un appartamento in zona Mercato, una moto e sette vetturequote societarie in diverse attivita di consulenza e ristorazione Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un decreto dipreventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un soggetto legato al, storicamente egemone in alcuni quartieri centrali del capoluogo. In parlticolar modo nelle zone del Vasto e dell’Arenaccia. A darne notizia una comunicazione della Questura disu delega della Procura della Repubblica.