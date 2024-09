Morto a 88 anni Kris Kristofferson artista country e attore

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lutto nel mondo della musica. Èall’età di 88tofferson, studente della Rhodes University dotato di uno stile di scrittura abile e di un forte carisma, divenuto una superstar della musicae undi prima categoria di Hollywood.tofferson è deceduto nella sua casa a Maui, Hawaii, sabato, ha detto la portavoce della famiglia, Ebie McFarland. A partire dalla fine degli’60, l’di Brownsville, Texas, scrisse standarde rock ‘n’ roll come “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” e “Me and Bobby McGee”.tofferson era lui stesso un cantante, ma molte delle sue canzoni erano più note perché eseguite da altri, che si trattasse di Ray Price che cantava “For the Good Times” o di Janis Joplin che cantava a squarciagola “Me and Bobby McGee”.