Ligue 1 sesta giornata | primo ko per De Zerbi Vincono Monaco e Paris Saint Germain

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Ora davanti sono solo PSG e. Con la sconfitta, prima stagionale, a Strasburgo per 1-0 l'Olympique Marsiglia di Roberto Decede il passo alle altre due grandi di1 in cima alla classifica. I campioni in carica, vincenti contro il Rennes, e i monegaschi, che hanno battuto il Montpellier, salgono a 16 punti restando a quota 0 sconfitte in campionato. C'è un'altra formazione che, ancora, ha il numero zero in quella colonna e si tratta del Lens che in questo sesto turno ha pareggiato 0-0 contro il Nizza. Successi per il Lilla, in casa del Le Havre, e per il Lione a Tolosa. Ripercorriamo ladi1. Tutte le partite del sesto turno di1 Si parte da venerdì con il netto successo dell'Auxerre contro il Brest.