Tanti fantastici poster dal film Joker | Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 29 settembre 2024) L’uscita al cinema diè sempre più vicina, ma la campagna promozionale non sembra aver trovato fine. Il nuovodi Todd Phillips porta nuovamente Joaquin Phoenix al cinema nel ruolo celebre del Principe del Crimine di Gotham. Così come accaduto per il primo iconico(questa la recensione di), la critica ha accolto(qui il trailer finale) con grande positività, a partire dalla sua presentazione ufficiale avvenuta in occasione dell’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui la lista dei vincitori di Venezia 81), dove non ha portato a casa premi, ma è stato apprezzato dalla stampa internazionale.