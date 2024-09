Mondiali di ciclismo Zurigo 2024 dove Tadej Pogacar può diventare leggenda | il rivale è Remco Evenepoel | Il percorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Non per il mondiale, ma per molto di più. Ain palio c’è la storia del: l’appuntamento è per domenica 29 settembre. La possibilità di mettere in fila nello stesso anno Giro d’Italia, Tour de France e titolo iridato. Come solo altri due ciclisti sono riusciti a fare in passato: Eddy Merckx nel 1974 e Stephen Roche nel 1987. Non è quindi una semplice partecipazione quella di, ma una vera e propria missione. Un impegno preso con sé stesso e con tutti gli appassionati delle due ruote. Sono tanti infatti ad attenderlo al bivio mondiale, avidi, speranzosi e desiderosi di poter vivere un nuovo capitolo scritto dallo sloveno. Un fardello pesante da indossare quello delle aspettative, a cui peròè abituato. Il favorito assoluto non potrebbe non essere lui.