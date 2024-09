Il mercato che rende liberi In mostra i lavori artigianali preparati dalle mani dei detenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Le pelli scartate da Gucci diventano braccialetti, portachiavi, portadocumenti, portaocchiali, bracciali, borse, zaini e giubbotti. Materiale di scarto, destinato alla discarica, viene recuperato creando pezzi “unici“, come uniche le persone riabilitate al lavoro nei laboratori di pelletteria, sartoria, falegnameria, bigiotteria del carcere di Sanquirico a Monza. Tutto in collaborazione con l’associazione “Catena in Movimento“, il Patrocinio del Ministero della Giustizia, Provincia e Comune di Monza, e il sostegno del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Ieri un’ala del carcere è stata allestita a, con tanto di bancarelle, per presentare lain. Circa 70/artigiani, impegnati da mesi nella preparazione, hanno esposto e venduto i loro manufatti realizzati nei laboratori del carcere.