Schianto tremendo donna rimane bloccata tra le lamiere in fiamme

(Di sabato 28 settembre 2024) San Severo – Una notte drammatica sulla SP 13 in direzione Castelnuovo della Daunia, dove un grave incidente ha provocato la morte di una. L’auto, su cui viaggiavano Lucia Salcone, 47 anni, e suo marito Ciro Caliendo, è uscita di strada, schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco. L’episodio si è verificato intorno all’una della notte. Lehanno rapidamente avvolto l’abitacolo, intrappolando la, mentre il marito ha riportato ustioni nel disperato tentativo di salvarla. Purtroppo, per Lucia Salcone non c’è stato nulla da fare. Intervento dei soccorsi Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che ha domato lee bonificato l’area. Nel frattempo, la polizia stradale ha avviato gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.