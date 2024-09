LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | Lotte Kopecky firma il bis iridato bronzo ad un’immensa Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su oasport

17:10 Si chiude qui la nostratestuale della prova in lineadeifemminili di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. LA TOP TEN DELLA PROVA IN LINEA1-(BEL) 4:05.26 2-Chloè Dygert (USA) s.t.3-Elisa(ITA) s.t. 4-Liane Lippert (GER) s.t. 5-Demi Vollering (NED) s.t. 6-Ruby Roseman-Gannon (AUS) s.t. 7-Justine Ghekiere (BEL) +1:06 8-Marianne Vos (NED) s.t. 9-Riejanne Markus (NED) s.t. 10-Blanka Vas (HUN) +3:00 17:02 Olanda che resta a bocca asciutta vanificando la netta superiorità numerica. Tattica a dir poco sciagurata delle neerlandesi. 17:00 Argento per l'americana Dygert, brava anch'essa nel tener duro e rientrare ad un km dal traguardo.