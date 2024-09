Cosa rischia chi guarda la Serie A con il pezzotto?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 28 settembre 2024) Del cosiddetto Piracy Shield 2.0 ne avevamo parlato già al termine dello scorso campionato. Oggi, però, sono arrivati nuovi dettagli sull’applicazione della legge (il cosiddetto ddl anti-pirateria) che non prevede solamente sanzioni per chi trasmette contenuti coperti da diritto d’autore, ma anche per chi ne usufruisce. Si tratta del secondo step previsto da questa norma, con multe che saranno comminata nei confronti degli utenti che utilizzano il cosiddetto “” o altre piattaforme IPTV illegali. Sanzioni che vanno dai 154 ai 5mila euro (maggiorazione applicata in caso di recidiva). E tutto avverrà in modo “automatico”, grazie a un protocollo d’intesa firmato dalla Procura Generale di Roma, dalla Guardia di Finanza e dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.