Wta Pechino 2024 | Cocciaretto rimonta Rodionova e vola al secondo turno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torna in campo e ritrova la vittoria Elisabetta, che inaugura con un sorriso il proprio cammino nel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Nel suo primo evento post-US Open, la tennista marchigiana ha sconfitto al primol’australiana Arina, bissando il successo ottenuto nell’unico precedente, a Charleston. 4-6 6-4 6-3 il punteggio dell’incontro, durato 2h20?, che la tennista azzurra ha portato a casa in. Tutti e tre i set sono stati particolarmente equilibrati e si sono spesso decisi nel finale, mentre nel parziale decisivosi è ritrovata sotto di un break (3-2) salvo conquistare quattro giochi consecutivi e ottenere la vittoria. Al, Elisabetta se la vedrà contro la belga Elise Mertens, 24^ testa di serie.