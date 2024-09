Napoli-Palermo oggi in tv | canale orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per idi finale della. La Lazio attende una delle due storiche squadre del sud agli ottavi: favoritissimi gli azzurri, che in campionato sono al secondo posto e cercano di avanzare nellanazionale, avendo dovuto cominciare già ad agosto. Ci sono ora i siciliani, che si trovano in B ma con l’obiettivo promozione, a ostacolare la corazzata di Conte. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di giovedì 26 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibile in tv su1 e insu Mediaset Infinity.in tv:SportFace.