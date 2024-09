Dati sulle estrazioni dalle cave Legambiente trascina il Comune di Carrara al Tar

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Da anni il circolochiede che isull’estrazione nelle singolesiano resi pubblici, in chiaro, e in forma pienamente trasparente, cava per cava. Adesso, dopo ripetuti accessi parziali, sarà il Tar della Toscana a decidere se le percentuali di resa di ciascun sito siano o meno una informazione ambientale alla quale tutti i cittadini hanno diritto ad accedere. Martedì scorso i legali di, Diego Aravini – che è anche co-presidente del Ceag (Centri di azione giuridica dell’associazione) – del foro di Roma e Micaela Chiesa e Umberto Fantigrossi del foro di Milano, hanno notificato aldie ad alcuni dei controinteressati (le imprese che si erano opposte alla richiesta di accesso) il ricorso che sarà poi iscritto a ruolo.