Milano bocciata | salta la finale di Champions 2027 a San Siro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La decisione era nell’aria e ora è diventata ufficiale:non ospiterà ladiLeague. Lo ha reso noto la Uefa in un comunicato al termine della riunione del Comitato Esecutivo della Uefa a Praga. Poiché il Comune di“non poteva garantire che lo stadio Sane le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo delladella UEFALeague, si è deciso di non assegnare la. E di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025“, si legge nel comunicato. Foto X @AmalaTVLa questione del nuovo stadio In un primo momento l’assegnazione sembrava automatica: alla Uefa infatti erano arrivate solo due candidature per ospitare le finali diLeague 2026 e, quelle die Budapest.