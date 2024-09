Fonseca l' urlo ai giocatori del Milan | a Milanello il giorno dopo il derby

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La vittoria nelche ci voleva, per unin difficoltà prima della Stracittadina numero 240ese e ora a tre punti dalla vetta in campionato. Le prossime tappe in programma sono Lecce (venerdì in casa), Leverkusen in Champions Leage (martedì 1 ottobre in Germania) e a Firenze contro la Fiorentina (domenica 6 al Franchi). Tre partite per capire se ildarà una risposta o se il successo di domenica scorsa sia solo un exploit. Con una serie di risultati positivi Pauloscaccerebbe le voci di un esonero, che tornerebbero a farsi prepotenti in caso di ulteriori passi falsi. Istanno con l'allenatore e, come riportato dal Corriere della Sera, lo hanno dimostrato proprio lunedì:aveva concesso undi riposo, ma mezza squadra si è presentata lo stesso aello.