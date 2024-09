Europa League Lazio trionfa contro Dinamo Kiev

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lasi impone con un netto 3-0 ad Amburgo, dominando il match sin dalle prime battute e chiudendo la pratica già nel primo tempo. I biancocelesti hanno dimostrato grande solidità e precisione, mettendo a segno tre gol nei primi 35 minuti di gioco, grazie a un’ottima prestazione collettiva e alle giocate decisive di Dia e Dele-Bashiru. La partita si apre subito in discesa per la: dopo soli 4 minuti, un bel scambio tra Pedro e Dia porta quest’ultimo a concludere con precisione da dentro l’area, sbloccando il risultato e mettendo subito pressione alla squadra di casa. I biancocelesti continuano a spingere e a dominare il possesso palla, creando altre occasioni pericolose. Al 33° minuto, laraddoppia grazie a un perfetto inserimento di Dele-Bashiru, che, servito magistralmente in profondità da Vecino, batte Bushchan con un tiro preciso sotto l’incrocio dei pali.