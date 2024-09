Torna il grande caldo | in quali regioni si registreranno valori estivi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Gli amanti dell'estate saranno presto contenti. Il, che sembrava aver fatto un passo indietro, sta perre. Nonostante l'instabilità e il maltempo delle ultime settimane, che ha colpito con insistenza gran parte del nostro Paese, su alcunele temperature stanno per "salire esponenzialmente". Parola del team di esperti de ilmeteo.it. In realtà, si legge sul sito, "ci troveremo ad avere un'Italia sostanzialmente divisa in due dal punto di vista termico". Che cosa dobbiamo aspettarci? Se da una parte, "risentiremo delle correnti fresche e instabili pilotate da una profonda circolazione ciclonica"; dall'altra, "la medesima area ciclonica richiamerà dal Nord Africa venti caldi iinfluenzeranno il nostro Sud e marginalmente il Centro", hanno anticipato i meteorologi.