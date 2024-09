Lecce-Sassuolo oggi in tv | canale orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match deidi finale della. Al Via del Mare i giallorossi devono riscattare il deludente pareggio subito in campionato con una doppia rimonta nel recupero e dopo aver sprecato clamorose palle gol per chiuderla, occasione perfetta lanazionale dove si può avanzare agli ottavi con in palio lo scontro col Milan, ma occhio ai neroverdi che di certo saranno agguerriti dopo il buon momento vissuto in B. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16 di martedì 24 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv sul20 di Mediaset,su Mediaset Infinity,scritta su Sportface.in tv:SportFace.