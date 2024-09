La Germania s’è mangiata mezza Europa ora fa le barricate anti-Italia su Unicredit-Commerzbak…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Parla di “attacchi ostili e acquisizioni ostili non positivi per le banche”, il cancelliere Scholz, dall’America, lancia una crociata “protezionista” contro il colossonoche si è permesso di acquisire una quota che le consente di aspirare al controllo del gigante tedesco Commerzbank, come se da anni Berlino e i suoi manager d’assalto, forti delle varie crisi sugli scenari europei, non si fossero permessi ben altri shopping selvaggi in tutta. Lateme l’assalto die Commerzbank, perché? Ma quali sono i veri motivi della reazione furibonda di Scholz? La mini-scalata della banca “made in Italy” consumata in trasferta, ora infastidisce la fragile economia tedesca, che cresce meno di quellana e che qualche anno vede in forte sofferenza il proprio settore creditizio.