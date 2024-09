Festival dei Vini e dei Sapori | appuntamento a Mantova con le eccellenze dell’enogastronomia lombarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– Domenica 29 settembrediventerà il punto di incontro delleenogastronomiche lombarde con ildeie dei. Organizzato dalla Federazione delle Strade deie deidi Lombardia, ilsi svolgerà presso la storica Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani, in via Spagnoli a. I partecipanti potranno scoprire e degustare i prodotti tipici delle undici Strade, immergendosi neiunici di ogni angolo della regione. Ilavrà anche un obiettivo benefico di rilievo: l'intero incasso dell'evento sarà devoluto alla cooperativa sociale Onlus Il Ponte, che offre servizi diurni per persone con disabilità. L’evento riunirà le undici Strade della Federazione attraverso degustazioni e assaggi, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo dellelombarde.