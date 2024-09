Clamoroso come sorprendono Elon Musk a tavola | incantato da Giorgia Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Chesia rimasto affascinato dalla premieri è piuttosto evidente: lo ha detto lui stesso quando all'Atlantic Council le ha consegnato il Global Citizen Awardprima donna premier in Italia. Nell'introdurla sul palco, il numero uno di X e Tesla ha detto: "Ammiroi, ha fatto un lavoro incredibilepremier, con una crescita e un'occupazione record. E' una persona onesta, vera, autentica. Lei è ancora più bella dentro di quanto non sia fuori". La sua ammirazione per la Mi, però, è stata piuttosto palese anche mentre i due erano seduti anel corso della cerimonia. In unche riprende i due durante la serata e che è diventato subito virale sui social, si vede proprio l'imprenditore che pende letteralmente dalle labbra della presidente del Consiglio.