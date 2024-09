Non vuol dire niente Però | bacchetta telescopica Parenzo ossessionato da Maria Rosaria Boccia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il casoElenaè al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, ma soprattutto dell'ossessione di David. Mentre i magistrati hanno aperto un fascicolo per "violenza su corpo politico e minacce" ai danni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che ha sporto denuncia), a L'aria che tira su La7 va in onda quotidianamente l'agenda di Lady Pompei.legge le chat su Whatsapp e i messaggini che si scambia quasi ogni ora con l'imprenditrice, consigliera mancata del ministro per l'organizzazione dei grandi eventi. Ne confida sfoghi e posizioni private, dà conto dei frequenti aggiornamenti social sotto forma di post e storie su Instagram. Nel giro di pochi giorni, insomma, è diventato il biologo della donna che "fa tremare il governo", così come viene descritta a sinistra. Potrebbe quasi pubblicare un instant book, "David racconta".