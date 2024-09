Nel Mediterraneo è in corso un etnocidio mi spiega Bonadonna | il turismo svuota le comunità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Incontrarsi per mare con un antropologo, scrittore, viaggiatore, reduce da speranze e delusioni politiche, ma ancora sufficientemente vivo da non aver perduto la sua umanità è una delle cose migliori che possano capitare. Nel “mondo storto” i filosofi, i ricercatori umanistici, sembrano specie in estinzione, che andrebbero protette in qualche modo. Molta parte delle idee e delle intuizioni di cui abbiamo estremo bisogno, vengono da loro. Con Federico ci incontriamo a Kythira, a sud del Peloponneso, e navighiamo per una settimana tra Golfo Laconico e Messenico (Peloponneso) concedendoci l’atteggiamento di flaneurs nautici lenti, occasionali, liberi di pensare. Dovremmo pianificare i nostri dialoghi a bordo, a dire il vero, fare un’intervista, scrivere brani. Questo prevede l’attività di hosting culturale di Mediterranea (www.progettomediterranea.com). Ma non serve.