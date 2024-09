Cinquanta giovani si riuniscono per organizzare una festa in un terreno privato | arrivano le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Perugia, 23 settembre 2024 – Una cinquantina iche nella notte tra sabato e ieri si sono radunati su una Ramazzano, con l’intenzione di predisporre tutta l’attrezzatura per improvvisare una sorta di “rave party“. L’arrivo di un numero così significativo persone non è però passato inosservato e alcuni residenti non hanno potuto far altro che avvisare le, tanto più che come detto i ragazzi si erano riuniti su un. All’arrivo delle pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza, inviate nel luogo in questione, ierano intenti a montare gli impianti del caso. tra “casse“ e quant’altro, per una nottata a tutta musica. Piano completamente saltato perché lehanno intimato ai presenti di smontare le varie attrezzature, invitandoli ad andarsene.