L’esercito israeliano fa irruzione e chiude la sede di Al Jazeera a Ramallah

(Di domenica 22 settembre 2024) Nuovo raid delcontro Hezbollah in Libano. Attaccati più di 100 obiettivi in un’offensiva che segue quella di ieri in cui è stato ucciso, oltre ad Ibrahim Aqul, anche un altro comandante di alto rango del gruppo: Ahmed Wahbi che ha supervisionato le operazioni militari delle forze speciali Radwan fino all’inizio del 2024. In tutto i 16 membri del vertice del Partito di Dio rimasti uccisi. Tra le vittime anche altri due responsabili di alto rango delle forze Radwan. Il bilancio complessivo del raid, secondo il ministero della Salute libanese, è di 31 morti tra cui tre bambini. In nuovi attacchi su Gaza, è stata colpita una scuola-rifugio. Il bilancio è di 17 vittime, tra cui 8 bambini. In mattinata Hamas ha denunciato che Israele ha commesso un «terribile massacro» bombardando la scuola al-Zeitoun, a Gaza City, provocando anche 30 feriti.