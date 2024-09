I gioielli del Milan sbarcano al ’Neri’ Occhi puntati su Camarda e Vos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ini delsono pronti a varcare le porte del ’Romeo Neri’. Domani sera è con loro che il Rimini dovrà fare i conti. E naturalmente i fari sono tuttisu Francesco, il 16enne sul quale i rossoneri puntano decisamente. Un piccolo prodigio l’attaccanteese, entrato nella storia del club e del calcio di casa nostra per aver debuttato in serie A, a fine dello scorso anno, quando aveva appena 15 anni. Sin quila maglia rossonera del Futuro l’ha vista con il contagocce tra una convocazione in prima squadra e una partecipazione in Youth League. Ma c’è chi scommette che domani sera sarà in campo al ’Romeo Neri’. Non esattamente una buona notizia per il Rimini. Anche senon è l’unico talento a disposizione di Daniele Bonera, un altro che il rossonero lo indossa da un po’. Prima da giocatore, poi da collaboratore tecnico di mister Pioli.